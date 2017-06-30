«Спартак» продал все билеты на матч за Суперкубок России, выделенные клубу

«Спартак» объявил о том, что все билеты на матч за Суперкубок России с «Локомотивом», выделенные для реализации клубу, были проданы.
Матч за Суперкубок России состоится 14 июля на стадионе в Черкизово.
«Все билеты на данный матч, выделенные для реализации футбольному клубу «Спартак-Москва», проданы онлайн во время приоритетного периода покупок — для владельцев абонементов на минувший и будущий сезоны и держателей карт лояльности. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности. Клуб всегда старается сделать посещение игр «Спартака» максимально комфортным для вас!» — говорится в официальном сообщении.
3 июля билеты на все сектора Западной трибуны, сектора 8 и 9 Восточной трибуны поступят в открытую продажу на ресурсах билетного оператора Суперкубка России — Concert.ru.