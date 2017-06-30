Маурисио: труднее всего в России дался 12-часовой полёт на кубковый матч

Бразильский защитник «Лацио» Маурисио, который провёл минувший сезон в «Спартаке» на правах аренды, поделился впечатлениями от выступления в России и рассказал, в каких странах может продолжить карьеру.
«Труднее всего дался 12-часовой полёт на кубковый матч. Мы прибыли туда в день матча и вышли играть в снегу при температуре минус 10 градусов. Также было непросто приспособиться к российскому стилю игры, пусть с нами и работал итальянский тренер, а я только приехал из Италии.
Российская лига отличается количеством матчей. С одной стороны, риск получить травму ниже, но с другой — ты рискуешь потерять игровой ритм. В связи с этим я нанял личного тренера и проделывал дополнительную работу, чтобы всегда выступать на самом высоком уровне.
Я общался с „Лацио“ и не вернусь туда. У меня есть предложения из Испании, Турции и той же России. Мне удалось выиграть РФПЛ, и я рад, что меня там ценят. „Сан-Паулу“ со мной связывался, но нам не удалось договориться. Приятно, что в Бразилии обо мне не забывают. Я ещё вернусь в родную страну, однако всему своё время», — сказал Маурисио в интервью UOL.
21 сентября 2016 года «Спартак» на выезде играл со «СКА-Хабаровск». Хабаровчане одержали победу со счётом 1:0.