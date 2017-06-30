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Жулиано: теперь точно знаю, что сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит»

30 июня 2017, пятница. 20:29. Футбол

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в интервью бразильской прессе поделился впечатлениями от первого сезона в России.

«Я провёл отличный сезон в растущей команде. Были хорошие результаты, и мне удалось добиться индивидуальных успехов. Так что очень доволен сезоном. Теперь я точно знаю, что сделал правильный выбор, перейдя в „Зенит“. Тите всегда говорит, что мы должны хорошо проявлять себя в клубах, чтобы получать приглашения в сборную. Все игроки это понимают и пытаются выступать как можно лучше на клубном уровне.

В „Зените“ у меня изменились функции. В Бразилии я играл ближе к флангу, и там мне приходилось много бегать, отрабатывать в защите. Здесь меня ставят ближе к центру и дают больше свободы. Это даёт мне возможность чаще бить по воротам», — цитирует Жулиано SporTV.

В минувшем сезоне РФПЛ Жулиано провёл 28 матчей, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами.

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Источник: SporTV Сообщить об ошибке
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Сборная Бразилии — Футбол ФК Зенит Виктор Жулиано
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
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