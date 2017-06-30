Маурисио: Россия очень хорошо подготовилась к проведению чемпионата мира

Бразильский защитник «Лацио» Маурисио, который провёл минувший сезон в «Спартаке» на правах аренды, выразил уверенность, что Россия сможет успешно провести чемпионат мира—2018.
«Россия очень хорошо подготовилась к проведению чемпионата мира. Они уделили внимание каждой детали, чтобы публика была довольна. Единственная проблема — пробки, но и она решаема благодаря общественному транспорту», — сказал Маурисио в интервью UOL.
Проведение чемпионата мира запланировано на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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