Агент Рыбуся: предложений из России нет, Мацей определится с будущим на днях

Агент Мариуш Пекарски, который представляет интересы полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуся, сообщил, что российский журналист неправильно передал его слова об интересе к игроку со стороны клубов РФПЛ.
Накануне ТАСС опубликовал интервью с Пекарски. В нём агент сообщил об интересе к Рыбусю со стороны трёх российских клубов, с которыми он с Мацеем проведёт переговоры на следующей неделе. Пекарски также подчеркнул, что если Рыбусь и будет выбирать между российскими клубами, то это будет либо ЦСКА, либо «Локомотив».
«Я сказал журналисту совсем другое, не знаю, почему он написал таким образом. Интерес со стороны ЦСКА был, но ещё месяц назад. Я хорошо знаю спортивного директора этого клуба, с которым мы общались по поводу Рыбуся. На этом тема закрылась. ЦСКА только что достроил стадион и финансово не потянет особенно трансфер Мацея, который не будет стоить дёшево.
«Локомотив» также интересовался по поводу Рыбуся, но уже давно, ещё во время прошлого сезона. На данный момент, предложений из России нет. Могу только сказать, что Рыбусь определится со своим будущим на следующей неделе», — цитирует Пекарски Sportowe Fakty.
Рыбусь выступал в «Ахмате» с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в «Лион». В минувшем сезоне чемпионата Франции он провёл за команду 28 матчей во всех турнирах.