«Локомотив» в контрольном матче уступил чемпиону Хорватии

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Австрии в пятницу, 30 июня, встречался с чемпионом Хорватии сезона-2016/17 «Риекой». Подопечные Юрия Сёмина потерпели поражение с минимальным счётом.
Единственный мяч в ворота «железнодорожников», которые защищал Никита Медведев, был забит на 31-й минуте, когда точным ударом отметился Дарио Жупарич.
В предыдущем товарищеском матче «Локомотив» со счётом 10:0 разгромил словенскую команду «Анкаран».
Сбор «Локомотива» в Австрии завершён. В субботу команда Юрия Сёмина возвращается в Москву.