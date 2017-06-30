Тульский «Арсенал» проиграл «Аустрии» в контрольном матче

Тульский «Арсенал» на сборе в Австрии в пятницу, 30 июня, провёл контрольный матч с венской «Аустрией», которая в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Австрии.
Подопечные Миодрага Божовича потерпели поражение со счётом 1:3. Единственный гол у «Арсенала» на 28-й минуте забил Кантемир Берхамов.
Контрольный матч
«Аустрия» (Вена, Австрия) — «Арсенал» (Тула, Россия) — 3:1 (2:1)
Голы: Фризенбихлер, 21 (1:0); Берхамов, 28 (1:1); Хольцхаузер, 34 (2:1, с пенальти); Моншайн, 85 (3:1).
«Арсенал»: Левашов, Александров, Радунович, Беляев (Иванов, 62), Григалава (Денисов, 46), Комбаров (Хагуш, 46), Горбатенко (Аджоев, 62), Боурчану (Ярмолицкий, 62), Берхамов (Стеклов, 62), Шевченко (Максимов, 62), Расич (Сикоев, 66).