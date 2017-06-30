«Лион» подтвердил, что продаст Гоналона «Роме» за € 5 млн

«Лион» подтвердил, что продаст полузащитника Максима Гоналона «Роме» за € 5 млн. Трансфер будет окончательно оформлен 10 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании OL Groupe, которая владеет французским клубом.
Гоналон находится в структуре «Лиона» с 1999 года и за главную команду провёл больше 300 матчей. В активе 28-летнего полузащитника также семь матчей за сборную Франции. По информации итальянских СМИ, Гоналон подпишет с «Ромой» контракт на четыре года с зарплатой € 2,7 млн за сезон.
Оляс: «Лион» договорился с «Ромой» о трансфере Гоналона на хороших условиях