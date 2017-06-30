«Малага» заинтересована в трансфере полузащитника «Рубина» Саму Гарсии

Полузащитник «Рубина» Саму Гарсия может вернуться в «Малагу». Испанский клуб заинтересован в переходе 26-летнего футболиста, который выступал за «анчоусов» с 2013 по 2015 год, сообщает издание La Opinion de Malaga.
Сам хавбек также не против вернуться в Испанию, однако проблемой может стать его высокая зарплата. Из-за этого «Малага» рассматривает возможность арендовать Гарсию.
Действующий контракт испанца с «Рубином» рассчитан до 2020 года. Он перешёл в казанский клуб летом 2016 года, однако уже в январе этого года был отдан в аренду «Леганесу».