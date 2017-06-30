Чернов: рад вернуться в ЦСКА, скучал по шуткам братьев Березуцких

Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился мыслями о возвращении в стан «армейцев». Прошлый сезон 21-летний футболист провёл на правах аренды в «Енисее».
«Очень рад был вернуться в ЦСКА. Я целый год скучал по общению с нашими ребятами, по шуткам братьев Березуцких, так что мгновенно зарядился позитивом. Долго обсуждали, кто, где и как играл, поделились новостями, успехами.
Нужно как можно лучше подготовиться к официальным матчам, а лично мне хотелось бы для начала дебютировать за «армейцев» в чемпионате страны. Сезон обещает быть долгим и непростым, и, думаю, нашим более опытным и возрастным защитникам может понадобиться помощь молодёжи, в том числе и моя», — цитирует Чернова сайт ЦСКА.