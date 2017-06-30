Милькович подписал новый контракт с «Амкаром» до 2020 года

27-летний защитник Александр Милькович заключил новый контракт с «Амкаром». Новое соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный сайт пермяков.
Сербский футболист перешёл в «Амкар» прошлым летом, в минувшем сезоне он провёл за красно-чёрных 25 матчей чемпионата России и забил один гол.
«Минувший сезон был для Саши лучшим за последние годы – с тех пор как Милькович уехал из воспитавшего его «Партизана», у него не было команды, которую он мог бы назвать «своей». Год назад нам казалось, что на замену Богдану Бутко мы приглашаем футболиста, способного прежде всего качественно играть в обороне. Но, по мере того как к Мильковичу возвращалась уверенность в своих силах и улучшалось его физическое состояние, он стал всё лучше играть и в атаку. А если футболист подходит «Амкару», он должен остаться в Перми надолго», — заявил исполнительный директор клуба Денис Маслов.