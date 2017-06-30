Карпин: пусть Будогосский придёт на эфир и покажет свой ум

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отреагировал на слова главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского, который в ответ на резкое высказывание Карпина заявил, что тот «понимает судейство на уровне продолговатого мозга».
«Судя по всему, у меня большие проблемы с Будогосским. Как раз потому, что он не приходит на эфиры. Ради бога, мы его приглашаем, чтобы он пришёл и изложил свои мысли, свой уровень понимания, все видения и желания. Пусть изложит это и покажет свой ум. Это будет интересно», — сказал Карпин в программе «Тотальный разбор».