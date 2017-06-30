Зуев: Песьяков, Паршивлюк и Макеев сказали, что в «Ростове» супер

21-летний полузащитник Александр Зуев, перешедший на правах аренды из «Спартака» в «Ростов», рассказал об адаптации в команде с берегов Дона.
«Потихоньку осваиваюсь, привыкаю к приличным нагрузкам. Уже успел немного устать, но нужно привыкать. Перед переходом спрашивал про «Ростов» у Песьякова, Паршивлюка и Макеева. Они сказали, что здесь супер. Адаптация? Она проходит легко, так как я многих знаю», — поведал Зуев в интервью клубной пресс-службе.
Вторую половину прошлого сезона Зуев провёл на правах аренды в самарских «Крыльях Советов».
«Ростов» объявил о переходе Зуева из «Спартака» на правах аренды