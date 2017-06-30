Команда бывших игроков «МЮ» на «Камп Ноу» обыграла «Барселону» с Роналдиньо

В пятницу на стадионе «Камп Ноу» состоялся благотворительный матч с участием бывших футболистов «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
От поражения на домашнем стадионе сине-гранатовых не спасло даже мастерство бразильца Роналдиньо. «МЮ» одержал победу со счётом 3:1 благодаря голам Йеспера Блумквиста, Карела Поборски и Дуайта Йорка. В составе каталонцев гол престижа забил Фредерик Дею.
Отметим, что 2 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере команды проведут ответный матч.
Команды легенд «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» сыграют два матча