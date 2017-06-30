Ибрагимович: я пришёл. Я сказал. Я победил

Нападающий Златан Ибрагимович оставил в своём «инстаграме» короткое сообщение, в котором подвёл итог минувшего сезона. Сегодня, 30 июня, у шведского футболиста истекает контракт с «Манчестер Юнайтед», и клуб не будет его продлевать.
«Я пришёл. Я сказал. Я победил», — написал Ибрагимович.
В прошлом сезоне 35-летний форвард провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Златан выиграл с «МЮ» Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы. В конце апреля он получил травму, из-за которой может не выйти на поле до конца года.
Ибрагимович отказался от € 100 млн, которые ему предлагал клуб Бекхэма