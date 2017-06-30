Полузащитник Станислав Драгун перешёл в БАТЭ, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Борисовчане опередили в борьбе за хавбека команды из РФПЛ, ФНЛ, а также Израиля и Польши.
Весной этого года РФС разрешил Драгуну вне рамок трансферного периода перейти в «Оренбург», после чего белорус в составе этого клуба провёл в 12 оставшихся до конца сезона играх 11 матчей. В России Станислав также выступал за «Крылья Советов» и московское «Динамо».
В 2011 году Драгун дебютировал в составе сборной Беларуси, за которую на данный момент сыграл 42 встречи (5 голов, 3 результативных паса).
Драгун продолжит карьеру в БАТЭ