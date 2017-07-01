Испанец Себальос назван лучшим игроком молодёжного чемпионата Европы

Полузащитник сборной Испании Даниель Себальос получил награду лучшему игроку чемпионата Европы — 2017 U21. После поражения в финале турнира от команды Германии (0:1) 20-летний игрок «Бетиса» получил приз из рук президента УЕФА Александера Чеферина.
В пяти матчах турнира Себальос отметился одной голевой передачей, пишет Marca.
«Золотая бутса» молодёжного Евро также досталась игроку сборной Испании — Саулю Ньигесу, который забил пять голов в пяти встречах.
Фото Себальоса с наградой можно посмотреть в «Твиттере».
Сборная Германии обыграла Испанию в финале молодёжного чемпионата Европы