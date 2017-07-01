Ачерби: если предложение от «Зенита» поступит, я обдумаю его

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби сообщил, что не намерен оставаться в итальянском клубе и готов обдумать предложение «Зенита».
«Я готовлюсь к новому сезону, и единственная вещь, которая мне известна на данный момент, состоит в том, что я не останусь в „Сассуоло“. Я уже сообщил клубу об этом. Посмотрим, что произойдёт дальше, мой агент обо всём позаботится.
Переход в «Зенит», конечно, был бы для меня большим вызовом. Если предложение поступит, я обдумаю его", — цитирует Ачерби Football Italia.
В минувшем сезоне Ачерби провёл 49 матчей за «Сассуоло», в которых отметился 4 забитыми мячами. Контракт 29-летнего футболиста с клубом истекает в 2018 году.