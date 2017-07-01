Терри согласился перейти в «Астон Виллу» и подпишет с клубом однолетний контракт

Защитник Джон Терри согласился перейти в «Астон Виллу», пишет ESPN FC. 36-летний футболист уведомил о своём решении другие клубы, которые выражали заинтересованность в нём.
Сообщается, что Терри подпишет с «Астон Виллой» контракт сроком на один год. Переход англичанина должен быть окончательно оформлен в эти выходные.
Терри по окончании сезона-2016/17 покинул «Челси». Англичанин дебютировал в основном составе лондонцев 28 октября 1998 года и провёл за клуб в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.
«Астон Вилла» готова платить Терри £ 4 млн в год