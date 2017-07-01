Источник: «Манчестер Сити» и «Монако» договорились о трансфере Менди за € 45 млн

«Манчестер Сити» достиг договорённости о переходе полузащитника «Монако» Бенжамена Менди за € 45 млн, сообщил известный журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».
Ранее французские СМИ писали, что хавбек готов перебраться в Англию, но клубы не могут согласовать условия сделки. Руководство «Монако» изначально просило € 45 млн и, судя по всему, смогло настоять на своём, дождавшись подходящего предложения.
В мае «Манчестер Сити» купил у «Монако» другого полузащитника — Бернарду Силву, отдав за португальца € 49 млн.
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Бернарду Силвы