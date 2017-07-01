«ПСЖ» согласовал контракты с Пепе и Фабиньо

Согласно информации Canal+, «ПСЖ» предварительно согласовал контракты с двумя защитниками — Пепе и Фабиньо.
34-летний Пепе, с 2007 года выступавший за мадридский «Реал», в прошедшем сезоне долго был травмирован и сыграл всего 13 матчей. Контракт португальца истекает этим летом, так что он сможет перейти в парижский клуб в качестве свободного агента.
Фабиньо, которому сейчас 23 года, с 2013 года играет за «Монако». С 2013-го по 2015-й он выступал за «монегасков» на правах аренды, а в 2015-м подписал контракт с клубом на четыре года.