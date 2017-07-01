«Тосно» подписал контракт с бразильским полузащитником Андерсоном Карвальо

Бывший полузащитник «Боавишты» Андерсон Карвальо Сантос подписал контракт с «Тосно» на два года, сообщает пресс-служба новичка РФПЛ.
Воспитанник «Сантоса», уроженец Кубатао 27-летний Андерсон в начале карьеры дважды становился чемпионом штата Сан-Паулу. В 2011 году Андерсон отправился в финал клубного чемпионата мира, в котором «Сантос» дошёл до финала, но в игре против «Барселоны» уступил со счётом 0:4. В двух играх на турнире Андерсон остался в запасе.
В августе 2012 года футболист был отдан в аренду в японский «Виссел Кобе», а в начале 2013 года — в бразильский «Пеньяполенсе». В июле 2014 года Андерсон был выкуплен португальской «Боавиштой», в составе которой за три сезона провёл 78 матчей и забил 5 мячей.