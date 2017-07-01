Маурисио: признание болельщиков в таком клубе, как «Спартак», очень важно

Бразильский защитник «Лацио» Маурисио, который провёл минувший сезон в «Спартаке» на правах аренды, оставил прощальное сообщение болельщикам московской команды.
«Чувствовать признание болельщиков в таком клубе, как „Спартак“, восхитительно и очень важно. Мы делали серьёзную и тяжёлую работу на протяжении десяти месяцев, и она привела к достижению нашей главной цели — стать чемпионами. Спустя 16 лет все эти ребята сумели вернуть „Спартаку“ титул. Спасибо всем за поддержку!
К сожалению, мне не удалось остаться в команде. В футболе такое случается. Но я хочу пожелать всем удачи в новом сезоне. Вы — особенные!», — написал Маурисио в своём «Инстаграме».