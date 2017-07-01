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Гершкович: зачем Дзюба занимается ерундой, усложняет себе дорогу в сборную?

1 июля 2017, суббота. 04:40. Футбол

Президент Ассоциации футбольных тренеров России Михаил Гершкович прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций.

«В целом я увидел на Кубке конфедераций прогресс сборной в игровом плане. Надо набраться терпения, чтобы получить к чемпионату мира хорошую команду. Ругать — самое лёгкое, так что ставить отрицательные оценки не буду. Хотя есть моменты, на которых следует сосредоточить внимание. Прежде всего это игра в обороне — уровень защитников не отвечает современным требованиям. Да и усиление в этой линии вижу только в лице Марио Фернандеса.

Нашим защитникам не хватает разворотливости, тактической выучки. Когда забивали португальцы, налицо был явный просчёт, в первом голе с Мексикой — тоже, пусть за соперником и не уследил полузащитник Александр Ерохин. Наши игроки обороны много проигрывают один в один, особенно Виктор Васин. Хотя определённый прогресс в отборе у ребят всё же есть. К тому же надо искать внутренние резервы в этой линии в тактике и стратегии.

В средней линии и атаке ситуация получше, к тому же её способны усилить Алан Дзагоев, Олег Шатов… Будет очень здорово, если те же Александр Головин и Фёдор Смолов, которые выделялись на Кубке в нашей сборной, этим летом переберутся в какой-нибудь топ-чемпионат с большей, чем в России, интенсивностью игры — в Италию, Испанию, Англию или Германию. Это стало бы большим подспорьем для сборной. По поводу Артёма Дзюбы скажу, что он зря увлекается вместе с Александром Кокориным постами в «Инстаграме». Зачем он занимается такой ерундой? Зачем сам усложняет себе дорогу в сборную?!

В целом, оценивая команду, игравшую на Кубке конфедераций, вижу определённый прогресс. К примеру, первый тайм против Мексики сыграли достаточно хорошо. Да и пенальти на Юрии Жиркове, на мой взгляд, был чистым, назначь его арбитр — игра могла сложиться по-другому.

Оправдана ли ставка на Игоря Акинфеева как на основного вратаря? Да. Пусть Игорь ошибся при втором голе мексиканцев, но он не заслуживает такой порции упрёков. Все как-то подзабыли, сколько раз он выручил в играх с Португалией и Мексикой. Лучше вратаря на сегодня в России нет. К тому же он очень важная персона в команде, позитивно влияющая на атмосферу в коллективе», — сказал Гершкович в интервью «Санкт-Петербургским ведомостям».

Источник: Санкт-Петербургские ведомости Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Михаил Гершкович
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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