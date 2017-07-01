На съёмки фильма о подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 потратят 1,5 млн рублей

В Екатеринбурге снимут фильм о подготовке города к чемпионату мира — 2018. На сайте госзакупок опубликован конкурс для тех, кто займётся съёмками.
Общая сумма контракт составит 1,5 млн рублей. После съёмок все права должны быть переданы заказчику – Муниципальному казённому учреждению «Столица Урала». Длительность документального фильма должна составить 20-25 минут, средства на съёмки будут взяты из городской казны.
В условиях также оговорено, что сценарий фильма должен быть представлен заказчику не позднее 18 августа 2017 года, после чего начнутся съёмки. Те, кто выиграет конкурс, должны будут сами договариваться с героями и согласовывать места, где пройдут съёмки.
Среди требований к съёмочной группе – «высшее образование по специальности „режиссёр, видеооператор, звукорежиссёр, дизайнер, аниматор, режиссёр анимационного кино“, опыт по созданию в Российской Федерации документальных фильмов хронометражем не менее 20 минут в период с 2014 по 2017 год и наличие у участника закупки премий и наград в области кинематографии (связанных с различными процессами производства кинофильмов), в том числе международных».
Фильм должен быть готов к концу 2017 года.