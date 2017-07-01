Себальос начнёт рассматривать предложения «Реала» и «Барселоны» после отпуска

Полузащитник «Бетиса» Даниель Себальос отметил, что определится со своим будущим после отпуска. На футболиста молодёжной сборной Испании претендуют мадридский «Реал» и «Барселона». Футболист сказал об этом после финального матча молодёжного чемпионата Европы, в котором испанцы со счётом 0:1 проиграли немецкой сборной.
«В данный момент у меня не то настроение, и я не думаю о будущем. Хочу абстрагироваться от футбола и провести отпуск со своей семьёй. А через пару недель начну рассматривать предложения и думать о будущем. Хочу ближайшие недели провести спокойно», — приводит слова Себальоса AS.