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Роналдиньо: да благословит Господь семью Месси и Антонеллы

1 июля 2017, суббота. 08:56. Футбол

Экс-футболист «Барселоны» Роналдиньо поздравил форварда команды и бывшего одноклубника Лионеля Месси со свадьбой.

Бракосочетание 30-летнего Месси с 29-летней Антонеллой Роккуццо состоялась в аргентинском городе Росарио, который является родным для обоих молодожёнов. На свадьбу были приглашены около 250 гостей, в числе которых помимо родственников друзья детства Месси, его одноклубники — Неймар, Луис Суарес и Херард Пике вместе со своей женой Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро.

«Очень рад за Месси и Антонеллу. Они вступают в новый этап жизни. Совет да любовь и да благословит Господь эту семью. Пламенный привет!» — написал Роналдиньо на своей странице в «Твиттере».

Месси предложил вместо подарков на свадьбу сделать пожертвования в его фонд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Лионель Месси Роналдиньо
Новости. Футбол
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