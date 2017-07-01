Роналдиньо: да благословит Господь семью Месси и Антонеллы

Экс-футболист «Барселоны» Роналдиньо поздравил форварда команды и бывшего одноклубника Лионеля Месси со свадьбой.
Бракосочетание 30-летнего Месси с 29-летней Антонеллой Роккуццо состоялась в аргентинском городе Росарио, который является родным для обоих молодожёнов. На свадьбу были приглашены около 250 гостей, в числе которых помимо родственников друзья детства Месси, его одноклубники — Неймар, Луис Суарес и Херард Пике вместе со своей женой Шакирой, а также Карлес Пуйоль, Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро.
«Очень рад за Месси и Антонеллу. Они вступают в новый этап жизни. Совет да любовь и да благословит Господь эту семью. Пламенный привет!» — написал Роналдиньо на своей странице в «Твиттере».