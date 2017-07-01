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Буффон: Доннарумма? Я не буду советовать, потому что сам всегда совершал ошибки

1 июля 2017, суббота. 09:43. Футбол

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал ситуации вокруг продления контракта вратаря Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом».

«Ситуация вокруг Доннаруммы? Я не буду советовать, потому что сам всегда совершал ошибки. Это бы только привнесло больше хаоса в эту ситуацию. Мы поговорили с Джиджи около 15 минут, но не могу вам сказать, о чём именно. Понятия не имею, останется ли он в «Милане», я просто скажу ему делать то, что приносит ему счастье», — цитирует Буффона Football Italia.

По последним данным из итальянских СМИ, Доннарумма примет окончательное решение по поводу своего будущего 3 июля, когда проведёт встречу с представителями миланского клуба. Ранее сообщалось, что Доннарумма перейдёт в мадридский «Реал» летом 2018 года. При этом вратарь продлит контракт с россонери этим летом, а в соглашении будет прописана сумма отступных, устраивающая «сливочных», которые и выкупят Джанлуиджи следующим летом.

Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Милан Ювентус Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Доннарумма
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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