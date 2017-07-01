Состав «РБ Лейпциг» пополнил полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Лаймер

Полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Конрад Лаймер перешёл в «РБ Лейпциг». Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, контракт с 20-летним австрийским хавбеком рассчитан до лета 2021 года.
На счету Лаймера 8 голов и 7 голевых передач в 88 матчах за «Ред Булл Зальцбург». Также новичок «РБ Лейпциг» выступал за сборные Австрии различных возрастов.
В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» занял второе место в Бундеслиге и будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов.
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