Бубнов: не считаю «Зенит» главным претендентом на титул

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов высказал мнение о перспективах нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.
«О перспективах Манчини сейчас говорить проблематично, потому что тренер попал в совершенно иную среду. Прежде ему доводилось работать в клубах, которые играли в чемпионатах с кардинально отличной спецификой. Потребуется время, во-первых, на адаптацию в российском чемпионате, во-вторых, в клубе идёт глобальная перестройка, в-третьих, здесь существует лимит на легионеров, а с российскими игроками итальянцу только предстоит знакомиться. В-четвёртых, команда начала сборы не в полном составе, в её рядах уже по ходу сезона могут появиться новые статусные игроки (помните, как началась карьера Халка и Витселя в Санкт-Петербурге?), что дополнительно осложнит процесс построения игры, который при этом требуется завершить в кратчайшие сроки. Что касается игровой философии – она у него, как у бывшего нападающего, атакующая. Но как быстро удастся привыкнуть к новым реалиям самому и обучить других – вопрос на ближайшие месяцы открытый», — заявил Бубнов в интервью своему сайту.
На вопрос, является ли «Зенит» главным претендентом на титул РФПЛ, Бубнов ответил: «Нет. Думаю, что петербуржцам будет непросто конкурировать со «Спартаком». У красно-белых есть важное преимущество: отсутствие глобальных перемен. Каррера не только познакомился с командой, но и привёл её к золоту, обрёл отличный контакт с игроками. За итальянским противостоянием тренеров будут с интересом наблюдать не только в России, но и в Европе. Даже у ЦСКА в каком-то смысле есть преимущество над «Зенитом» в виде стабильности, сыгранности, другое дело – кадровая насыщенность. Словом, не стоит думать, что у «Зенита», какой бы агрессивной ни вышла в итоге его трансферная кампания, с первых туров всё пойдёт как по маслу. Манчини будет трудно в одночасье адаптироваться, организовывать и балансировать».