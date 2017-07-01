Думбия: хорошо помню атмосферу стадиона «Спортинга» по матчу в составе ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия, который накануне на правах аренды перешёл из «Ромы» в лиссабонский «Спортинг», поделился впечатлениями от перехода в новую команду. 29-летний ивуариец вспомнил выездной матч плей-офф 1-го раунда Лиги чемпионов в составе «армейцев» против «Спортинга» (1:2) в августе 2015 года. В той встрече форвард сначала не забил с пенальти, но позже отличился с игры.
«Перейти в этот великий клуб – огромное удовольствие. Я счастлив. Прибыл сюда пару дней назад, меня тепло приняли здесь. Не хочу создавать ложных ожиданий, но я пришёл в «Спортинг» не для того, чтобы провести отпуск. В межсезонье буду готовиться самым лучшим образом.
Играл на стадионе «Спортинга» два года назад за ЦСКА. Хорошо помню атмосферу на трибунах этой арены. Теперь будет приятно почувствовать эту поддержку трибун на себе», – цитирует Думбия официальный сайт «Спортинга».