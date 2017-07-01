Маркиньос продлил контракт с «ПСЖ» до 2022 года

«ПСЖ» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Маркиньосом.
23-летний бразильский футболист продлил контракт с парижским клубом до 30 июня 2022 года.
Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. В его активе 161 матч за французскую команду, 13 голов и 2 голевые передачи.
Вместе с «ПСЖ» Маркиньос трижды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Кубок французской лиги.
«Я всегда говорил, что счастлив играть в „ПСЖ“, и это продление контракта является ещё одним доказательством моей приверженности клубу», — заявил защитник.
Маркиньос: чувствую себя частью «ПСЖ», но важно понять, что думает руководство