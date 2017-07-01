Марадона: я люблю Месси, моё приглашение на его свадьбу где-то потерялось

Бывший нападающий и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона поздравил форварда «Барселоны» и национальной команды Лионеля Месси со свадьбой, а также отказался говорить о новом наставнике сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, назвав его предателем.
«Пожелаю ли что-нибудь Месси, у которого 30 июня состоялась свадьба? Мои поздравления. Пусть у него будет много здоровых детей. Он знает, что я его сильно люблю. Моё приглашение на свадьбу где-то потерялось. Но из-за этого я не поменяю своего отношения к нему. Это не отменяет того, что он хороший спортсмен и отличный парень.
Что касается сборной Аргентины, то считаю её нового главного тренера Хорхе Сампаоли предателем, а я не говорю о предателях. Самой команде желаю, чтобы у них всё было хорошо. Все футболисты в сборной — это очень хорошие люди», — цитирует Марадону «RT на русском».