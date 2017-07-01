Мутко: украшением КК-2017 стала атмосфера на стадионах во всех городах

Глава РФС Виталий Мутко дал оценку подходящему к завершению Кубку конфедераций – 2017, отметив атмосферу на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
«На Кубке конфедераций уже есть победители – это болельщики великолепной игры футбол. Все игры были великолепные, и мы получили огромное удовольствие от игры команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. Благодарю всех болельщиков, которые уже посетили и ещё посетят наши матчи. Атмосфера передавалась и сборным-участникам.
Мы предоставили в распоряжение команд четыре прекрасных стадиона. Все команды удовлетворены организацией турнира. Мы получали благодарности за качество полей, безопасность, инфраструктуру и транспорт. Приезжали и будущие участники чемпионата мира, побывали на базах, в городах. Впереди чемпионат мира, и многие уже испытывали свои сервисы – в частности, паспорт болельщика. Им воспользовались более 27 тыс. иностранных болельщиков. Это и безвизовый въезд, и возможность бесплатно перемещаться между городами Кубка конфедераций. Болельщики пользуются вай-фай на турнире, миллионы людей посылали селфи со стадионов.
Для нас это турнир, из которого мы сделаем выводы. Все города были погружены в процесс подготовки. Это нужно перенести и в оставшиеся города, где пройдут матчи чемпионата мира – 2018», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.