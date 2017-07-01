Коллина: один из судей прислал мне СМС о том, что он получает удовольствие от КК

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина поделился мнением о подходящем к своему завершению Кубке конфедераций – 2017 в России и о системе видеопомощника, которая тестировалась на турнире.
«Хочу привести несколько важных цифр. За 14 матчей Кубка конфедераций было в среднем 25 нарушений. Судьи контролировали ход матчей и успокаивали игроков когда надо. Это радует. На турнире показывали 47 жёлтых карточек и две красных. Причём только в двух случаях карточки давались за несогласие с решением арбитра.
Один из судей, работавший на Кубке конфедераций, прислал мне СМС со словами, что он получает удовольствие от турнира, поскольку теперь давление на них снизилось. Система видеопомощника – очень ценное средство, помогающее избежать крупных ошибок. Таких, которые все помнят спустя много лет. Разделяю мнение президента ФИФА, сказавшего добрые слова о системе VAR. Мы понимаем, что есть что улучшать. Пока мы использовали эту систему на не очень большом количестве матчей разных турниров. Но получили крайне необходимый опыт в ходе тестов.
Люди всегда помнят ошибки, но забывают правильные решения. Все говорят о матче Португалия – Чили, но забывают об игре чилийцев с Камеруном. Там был успех системы VAR. В любом случае лучше не говорить о прошлом, давайте думать о будущем и посмотрим, что произойдёт. Каждый может толковать спорный эпизод по-своему, люди всегда будут дискутировать по поводу офсайдов и прочих моментов. Думаю, мы решим все проблемы в ближайшие месяцы», — передаёт слова Коллины корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.