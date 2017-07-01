Инфантино — о VAR: надо улучшить коммуникацию между судьями

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино высказался по поводу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая широко используется на проходящем в России Кубке конфедераций.
«Ничто не мешает использовать систему VAR на ЧМ-2018. Для этого нет никаких преград. Это очень важно с точки зрения борьбы за справедливость результатов. Кроме того, судьям нужна помощь, ведь они делают очень тяжёлую работу.
Мы должны снять давление с арбитров. Надо только улучшить коммуникацию между судьями, чтобы решения принимались быстрее.
В следующем сезоне проверим VAR в чемпионатах Италии, Германии и Португалии», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.