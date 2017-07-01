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Инфантино — о VAR: надо улучшить коммуникацию между судьями

1 июля 2017, суббота. 12:07. Футбол

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино высказался по поводу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая широко используется на проходящем в России Кубке конфедераций.

«Ничто не мешает использовать систему VAR на ЧМ-2018. Для этого нет никаких преград. Это очень важно с точки зрения борьбы за справедливость результатов. Кроме того, судьям нужна помощь, ведь они делают очень тяжёлую работу.

Мы должны снять давление с арбитров. Надо только улучшить коммуникацию между судьями, чтобы решения принимались быстрее.

В следующем сезоне проверим VAR в чемпионатах Италии, Германии и Португалии», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Чеферин: у УЕФА пока нет планов по вводу системы видеопомощи арбитрам
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Джанни Инфантино Футбольное судейство
Новости. Футбол
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