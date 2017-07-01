Мутко: подали запрос, чтобы получить право тестировать VAR в России

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о возможности использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате России.
«VAR мы хотели бы оставить, сейчас обсуждаем эту возможность. Для этого нужно получить право на эксперимент в России, мы подали соответствующий запрос. Мы готовы провести эксперимент как минимум на стадионах, принимавших Кубок конфедераций, плюс в Краснодаре. Если получится, оставим систему уже после ЧМ. Если будет принято решение, можем ввести это и в качестве обязательной системы на территории России», — рассказал Мутко.
Мутко также сообщил, что возможность внедрения паспорта болельщика в РФПЛ будет рассмотрена после чемпионата мира – 2018.
«Вопрос использования паспорта болельщика в российском чемпионате рассматривается – просто федерации будут сами решать, использовать ли её. Пока в РФПЛ её в этом сезоне не будет, только после ЧМ рассмотрим такую возможность», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.