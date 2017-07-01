И. Кудряшов: «Томь» произвела расчёты с игроками по долгам, все довольны

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что клуб произвёл расчёты по долгам перед своими футболистами и собирается уведомить об этом палату по разрешению споров Российского футбольного союза.
«В пятницу произошли расчёты с футболистами. Какие-то шероховатости возможны, но мы с ними созваниваемся, финансовая служба объясняет, поправляет. Дальше получим от футболистов заявления, что они не имеют к нам претензий, предоставим в палату по разрешению споров. Постараемся открыть до среды регистрацию новых футболистов и заявку соответственно. Все футболисты довольны.
Когда откроется заявка, тогда будут известны новости о новых приобретениях. Не думаю, что они будут массового характера. На данном этапе нет тех, кто хочет покинуть клуб. Уже все, кто хотел, покинули.
Контракт с Петраковым составлен, обсуждаются детали. Надеюсь, как сказал наш генеральный директор Руслан Юрьевич Киселёв, что в понедельник, крайний срок, подпишут», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.