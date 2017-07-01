14 сборных хотят базироваться в Сочи во время чемпионата мира — 2018

14 потенциальных участников чемпионата мира 2018 года в России выразили ФИФА своё желание базироваться в Сочи во время мундиаля, несмотря на то, что в городе будут только две базы, сообщает ESPN FC.
По данным источника, одной из сборных, которая хочет разместиться в Сочи, является команда Германии. Немцы базировались в курортном городе во время Кубка конфедераций — 2017 и провели на стадионе «Фишт» три матча, оставшись очень довольны условиями и климатом.
Ранее сообщалось, что ведущие сборные планируют отказаться от варианта с базированием в Москве из-за проблем с дорожным движением в столице России.