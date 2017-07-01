Бернарду Силва вряд ли сможет помочь сборной Португалии в матче с Мексикой

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва, скорее всего, пропустит матч за третье место на Кубке конфедераций с командой Мексики, сообщил главный тренер национальной команды Фернанду Сантуш.
Хавбек получил травму в матче группового этапа с Новой Зеландией (4:0), но вышел на поле в полуфинальной игре с Чили (0:0, 0:3 — по пенальти) и был заменён на 83-й минуте.
«Бернарду тренировался сегодня, но у меня есть большие сомнения, что его участие в матче возможно», — приводит слова Сантуша A Bola.
В предстоящем матче также не примут участие Криштиану Роналду и Рафаэль Геррейро — оба уже покинули расположение национальной команды.
Матч за третье место между сборными Португалии и Мексики состоится 2 июля на стадионе «Спартак» в Москве. Начало — в 15:00 мск.