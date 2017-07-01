Сауль продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес продлил контракт с мадридским клубом. Как сообщает официальный сайт «матрасников», новое соглашение с 22-летним испанским хавбеком рассчитано до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Саулем заинтересовалась «Барселона» в качестве альтернативы полузащитнику «ПСЖ» Марко Верратти, если сине-гранатовым не удастся приобрести итальянского футболиста. Однако сам Сауль на днях заявил, что не намерен уходить из «Атлетико».
В составе мадридской команды Сауль в общей сложности провёл 148 официальных матчей, забил 22 мяча и сделал 10 голевых передач.