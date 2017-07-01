В Северной Ирландии два клуба объявили о переходе одного и того же игрока

Клубы из первого дивизиона чемпионата Северной Ирландии «Линфилд» и «Крусейдерс» в один день объявили о переходе одного и того же защитника клуба пятого английского дивизиона «Йорк Сити» Джоша Робинсона. Информацию о переходе футболиста подтвердили официальные страницы клубов в «Твиттере».
Сначала о подписании с Робинсоном четырёхлетнего контракта объявил «Линфилд», главный тренер которого Дэвид Дин лично поприветствовал новичка в клубе. А уже через час «Крусейдерс» сообщил своим болельщикам о возвращении в команду защитника, который подписал трёхлетнее соглашение.
По данным BBC Sport, оба клуба утверждают, что подали все необходимые документы для проведения трансфера в футбольную федерацию страны, которая в свою очередь объявила, что вопрос о переходе Робинсона будет решён в кратчайшие сроки.