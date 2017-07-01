Ляказетт готов перейти в «Арсенал»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт в скором времени может перейти в «Арсенал», который ведёт переговоры по его трансферу. По информации L'Equipe, 26-летний форвард согласен продолжить карьеру в лондонской команде, которую тренирует его соотечественник Арсен Венгер.
Теперь двум клубам осталось согласовать сумму трансфера. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс надеется выручить за Ляказетта € 60 млн.
Источник отмечает, что «Арсенал» и «Лион» могут договориться о трансфере, условия которого будут предусматривать различные бонусы.
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