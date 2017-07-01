Источник: ЦСКА и «Локомотив» сделали предложения по хавбеку «Эшторила»

Российские ЦСКА и «Локомотив» сделали трансферные предложения «Эшторилу» о переходе полузащитника Матеуса Индио, сообщае A Bola.
По информации издания, 21-летний футболист входит в сферу интересов «Бенфики», однако, на данный момент, он ближе всего к переходу в швейцарский «Сьон», который ведёт переговоры с «Эшторилом».
В январе сообщалось, что ЦСКА был заинтересован в переходе Матеуса и предлагал «Эшторилу» € 3,5 млн за переход игрока.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Индио провёл 26 матчей за «Эшторил», из которых 20 – в основном составе. Полузащитник забил четыре гола и получил четыре жёлтые карточки.