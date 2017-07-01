«Болонья» объявила о переходе Поли из «Милана»

Полузащитник Андреа Поли, последним клубом которого был «Милан», пополнил состав «Болоньи».
Как сообщает Football Italia, в «Болонью» Поли перешёл на правах свободного агента. Контракт с итальянским хавбеком рассчитан на четыре года.
«Я очень счастлив, потому что клуб и президент хотели меня, и я благодарю их. Перейти сюда было моей целью, потому что „Болонья“ — амбициозный клуб с большим потенциалом, и я не могу дождаться начала нового приключения», — заявил 27-летний хавбек.
В «Милан» Поли перебрался в 2013 году из «Сампдории» за € 9,7 млн. За четыре сезона он сыграл 109 официальных матчей за россонери.
Андреа Поли перешёл в «Болонью»