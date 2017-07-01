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Коллина, Инфантино, Мутко и Сорокин подвели итоги Кубка конфедераций. Фотообзор

1 июля 2017, суббота. 14:39. Футбол

1 июля в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвящённая окончанию Кубка конфедераций, где были подведены итоги организации турнира. В пресс-конференции приняли участие директор по связям с общественностью ФИФА Фабрис Жуо, глава судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллина, президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, заместитель председателя правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с пресс-конференции, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Сорокин Виталий Мутко Джанни Инфантино Пьерлуиджи Коллина Кубок конфедераций Фото
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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