Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать финальный матч Кубка конфедераций, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Глава государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня, в частности, он произнёс приветственную речь, дав старт соревнованиям, и поболел за российскую сборную, которая играла с командой Новой Зеландии и одержала победу со счётом 2:0.
В финальном матче Кубка конфедераций 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся сборные Чили и Германии. Начало — в 21:00 мск.
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