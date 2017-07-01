Кобялко: уверен, в Хабаровске будут аншлаги. Город ждёт Премьер-Лигу

Нападающий «СКА-Хабаровск» Антон Кобялко в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от предстоящего сезона в российской Премьер-Лиге. Форварда, в частности, спросили, о чём он думает в преддверии старта нового чемпионата.
«О Премьер-Лиге. О том, что почти мы все дебютируем в этом турнире – клуб, город, очень многие футболисты, тренерский штаб. Я лично 10 лет этого момента жду!
Хотим проверить себя, свои амбиции на этом уровне. По возможности — показать себя и Хабаровск тем, кто уже давно играет в Премьер-Лиге.
Пока вообще никакого намека на волнение. Играть бы поскорее! Настроение в коллективе примерно такое.
В Хабаровске будут аншлаги, уверен. Город ждёт Премьер-Лигу. На домашних играх у нас будет праздник. Люди ждут футбола. Мы это прекрасно знаем и ценим», — заявил Кобялко.