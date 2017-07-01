«Монако» отклонил предложение «ПСЖ» в € 45 млн за защитника Фабиньо

«ПСЖ» сделал трансферное предложение «Монако» по защитнику Фабиньо, сообщает L`Equipe.
По информации издания, парижане, которые провели несколько встреч с агентом игрока и согласовали пятилетний контракт с 23-летним бразильцем, предложили «Монако» € 45 млн. Сам Фабиньо соблазнён предложением «ПСЖ», однако его нынешний клуб не хочет с ним расставаться и усиливать конкурента. Вице-президент «Монако» Вадим Васильев отклонил предложение «ПСЖ». Отмечается, что ситуация может измениться, если парижане улучшат своё предложение.
Фабиньо выступает за «Монако» с 2013 года. С 2013-го по 2015-й он выступал за «монегасков» на правах аренды, а в 2015-м подписал контракт с клубом на четыре года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 56 матчах во всех турнирах и забил 12 голов.