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Савин: к Кокорину и Дзюбе у меня только один месседж – ребята, играйте в футбол

1 июля 2017, суббота. 16:23. Футбол

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин, являющийся послом Самары на чемпионате мира 2018 года в России, заявил, что матчи мундиаля станут большим событием для города, выразил мнение о перспективах Фёдора Смолова, а также прокомментировал поведение Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.

«Чемпионат мира в Самаре? Да ничего нового, у нас футбол – всегда праздник. Шучу, конечно. Это огромное событие для города, все его ждут, уже сейчас обсуждают. Самара получит новый стадион, большой и классный, который, я уверен, будет полностью заполняться, когда «Крылья Советов» вернутся в Премьер-Лигу. Когда я первый раз попал на «Самара Арену», то пожалел, что закончил с футболом. Буквально годика три не дотянул, чтобы выйти на этот прекрасный стадион. Но есть матчи ветеранов, есть матчи журналистов, концерт «Ленинграда», поэтому я обязательно выйду на этот стадион и что-нибудь там исполню.

Недавно переписывался с Фёдором Смоловым, после того, как сборная России вылетела из Кубка конфедераций. Написал, что он молодец. Было видно, что первый и третий матч провёл на очень хорошем уровне. Ничего ему не советую, потому что сложно давать советы в такой ситуации. Я бы хотел, чтобы он поиграл в Европе. Чтобы я сидел и смотрел сильный европейский чемпионат, где играл бы наш русский парень, показывал бы сумасшедший футбол, а мы бы им гордились.

Не до конца понял, что и кому хотели показать Кокорин и Дзюба. У меня к ним только один месседж – ребята, играйте в футбол. Я вас умоляю, играйте в футбол на максимуме, попадайте в сборную России и здесь, на футбольном поле, доказывайте всем безо всякого «Инстаграма», Youtube и прочего», — заявил Савин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Галиной Козловой и Михаилом Тяпковым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Александр Кокорин Артём Дзюба Евгений Савин Фёдор Смолов
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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