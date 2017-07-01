Савин: к Кокорину и Дзюбе у меня только один месседж – ребята, играйте в футбол

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин, являющийся послом Самары на чемпионате мира 2018 года в России, заявил, что матчи мундиаля станут большим событием для города, выразил мнение о перспективах Фёдора Смолова, а также прокомментировал поведение Александра Кокорина и Артёма Дзюбы.
«Чемпионат мира в Самаре? Да ничего нового, у нас футбол – всегда праздник. Шучу, конечно. Это огромное событие для города, все его ждут, уже сейчас обсуждают. Самара получит новый стадион, большой и классный, который, я уверен, будет полностью заполняться, когда «Крылья Советов» вернутся в Премьер-Лигу. Когда я первый раз попал на «Самара Арену», то пожалел, что закончил с футболом. Буквально годика три не дотянул, чтобы выйти на этот прекрасный стадион. Но есть матчи ветеранов, есть матчи журналистов, концерт «Ленинграда», поэтому я обязательно выйду на этот стадион и что-нибудь там исполню.
Недавно переписывался с Фёдором Смоловым, после того, как сборная России вылетела из Кубка конфедераций. Написал, что он молодец. Было видно, что первый и третий матч провёл на очень хорошем уровне. Ничего ему не советую, потому что сложно давать советы в такой ситуации. Я бы хотел, чтобы он поиграл в Европе. Чтобы я сидел и смотрел сильный европейский чемпионат, где играл бы наш русский парень, показывал бы сумасшедший футбол, а мы бы им гордились.
Не до конца понял, что и кому хотели показать Кокорин и Дзюба. У меня к ним только один месседж – ребята, играйте в футбол. Я вас умоляю, играйте в футбол на максимуме, попадайте в сборную России и здесь, на футбольном поле, доказывайте всем безо всякого «Инстаграма», Youtube и прочего», — заявил Савин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Галиной Козловой и Михаилом Тяпковым.